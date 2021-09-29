Японское агентство JCR сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Японское агентство JCR (Japan Credit Rating Agency) сохранило кредитный рейтинг РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете агентства.

JCR отметило "надежную фискальную политику правительства РФ, сильный внешний баланс страны и стабильность российской финансовой системы". Несмотря на проблемы, возникшие в экономике России из-за влияния пандемии, агентство ожидает возобновления экономического роста в РФ, в частности, благодаря повышению цен на нефть. Между тем JCR подчеркивает, что одной из главных задач для российских властей остается развитие несырьевого сектора.

В предыдущем отчете JCR, опубликованном 22 октября 2020 года, Россия получила аналогичный кредитный рейтинг на уровне BBB со стабильным прогнозом.