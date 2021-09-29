В Совфеде удовлетворены исполнением бюджета Союзного государства за I полугодие 2021 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сенаторы считают удовлетворительным исполнение бюджета Союзного государства России и Белоруссии за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

"В этом году из бюджета Союзного государства осуществляется финансирование 9 программ и 26 мероприятий. Мы считаем исполнение бюджета Союзного государства за первое полугодие 2021 года в целом удовлетворительным", - сказал Митин на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экономической политике, которую он возглавляет.

Сенатор напомнил, что ранее Парламентское собрание выражало озабоченность формированием расходной части бюджета, недостаточным включением в нее новых научно-технологических и инновационных программ, реализация которых могла бы способствовать более эффективному достижению целей Союзного государства по созданию единого экономического пространства. "Потенциал комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства пока используется не полностью", - считает Митин, слова которого приводит пресс-служба Совета Федерации. По мнению сенатора, следует "активизировать работу по актуализации примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства, а также способствовать увеличению числа отобранных к разработке проектов концепций союзных программ".

В ходе заседания парламентарии обратили внимание, что в бюджете предусмотрено финансирование трех союзных программ, переходящих с прошлых лет, и 21 мероприятия. "В соответствии с прогнозными оценками доходов и расходов проект бюджета будет сформирован с профицитом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что еще три концепции союзных программ, одного проекта и одного мероприятия находятся в высокой степени готовности. Члены комиссии рекомендовали постоянному комитету Союзного государства совместно с министерствами и ведомствами России и Белоруссии завершить согласование этих программ, внести их на утверждение Совета министров Союзного государства и обеспечить начало их реализации в 2022 году.