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Ведомство ФРГ проводит техническую проверку мобильных телефонов Xiaomi

Представитель МВД Германии не уточнил, что именно проверяется

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) проводит техническую проверку мобильных телефонов производства китайской компании Xiaomi. Об этом в среду агентству Reuters сообщил представитель МВД Германии.

При этом он не уточнил подробностей относительно того, какую именно проверку осуществляет BSI.

На прошлой неделе, как пишет Reuters, власти Литвы заявили, что в мобильных устройствах Xiaomi имеются встроенные возможности цензуры. В частности, отмечалось, что у смартфонов есть способность обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как "свободный Тибет", "да здравствует независимость Тайваня" или "движение за демократию".

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