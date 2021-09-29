Ведомство ФРГ проводит техническую проверку мобильных телефонов Xiaomi

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) проводит техническую проверку мобильных телефонов производства китайской компании Xiaomi. Об этом в среду агентству Reuters сообщил представитель МВД Германии.

При этом он не уточнил подробностей относительно того, какую именно проверку осуществляет BSI.

На прошлой неделе, как пишет Reuters, власти Литвы заявили, что в мобильных устройствах Xiaomi имеются встроенные возможности цензуры. В частности, отмечалось, что у смартфонов есть способность обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как "свободный Тибет", "да здравствует независимость Тайваня" или "движение за демократию".