В ХМАО планируют реализовать 30 концессионных проектов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Реализация 30 проектов в сфере ЖКХ с применением механизма государственного-частного партнерства (ГЧП) запланирована в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщил в среду первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков.

"В ближайшее время порядка 170 км сетей и 30 объектов [ЖКХ] должны попасть в сферу охвата соглашениями ГЧП и способствовать модернизации", - сказал он.

По его словам, благодаря ГЧП уже реконструировано 50 км сетей теплоснабжения и 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства, а объем инвестиций достиг 2 млрд рублей.

При этом общий портфель коммунальных концессий за несколько лет удалось поднять с 4,5 млрд до 17 млрд с учетом того, что в 2019-2020 годах было заключено два трехсторонних соглашения в городе Нижневартовск с общим объемом инвестиций 12,3 млрд рублей. "В рамках этих двух соглашений объем концессионерских инвестиций составляет 99% и плата концедентов всего 100 млн рублей. При этом необходимо признать, что по теплу пришлось пойти на повышение тарифа порядка 18%", - добавил Охлопков.

В регионе на данный момент изношенность теплосетей составляет порядка 50%.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - Сбер. Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".