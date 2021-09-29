Титов предложил приравнять рестораны к конечным потребителям в системе маркировки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением изменить правила обязательной маркировки продовольственных товаров, приравняв предприятия общественного питания к конечным потребителям. Об этом сообщили в среду в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Сейчас, согласно правилам маркировки, конечным потребителем признается только физическое лицо, приобретающее маркированную продукцию для личного потребления.

"Но предприятия общественного питания, исходя из сути своей хозяйственной деятельности, также являются конечными потребителями. Они приобретают маркированную продукцию не для дальнейшей продажи, а для изготовления из нее и продажи своего собственного готового продукта. Таким образом, выводить из оборота маркированную продукцию должен тот участник оборота, который продал ее предприятию общественного питания", - отмечается в письме Титова, выдержку из которого привела пресс-служба.

По данным бизнес-омбудсмена, ресторану при приемке товара потребуется отсканировать с каждой его единицы штриховой код DataMatrix и сравнить полученные данные с информацией из универсального передаточного документа. Если обнаружатся расхождения, принимать товар не положено. Потребуется передать в систему данные о выводе товара из оборота, причем перед этим еще раз отсканировать единицу товара. В случае нарушения этой последовательности предприниматели будут привлечены к ответственности, вплоть до уголовной.

Титов считает, что необходимость исполнения такого порядка "приведет к тому, что предприятия общественного питания, в том числе и маленькие семейные рестораны с ограниченным количеством сотрудников, вынуждены будут принять новых сотрудников". "Эти сотрудники займутся отслеживанием работы поваров, что само по себе в рамках сложного технологического процесса производства блюд и кулинарной продукции весьма сложно. А невозможность проконтролировать каждый шаг поваров приведет к существенным штрафам и уголовным делам, закрытию и банкротству предприятий", - указал Титов.

Позиция ЦРПТ

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки, прокомментировали ТАСС предложение Титова. Там отметили, что решение о принятии или смягчении условий внедрения маркировки принимает правительство. В свою очередь ЦРПТ "находится в постоянном диалоге с представителями бизнеса и способствует максимально комфортным условиям внедрения маркировки на предприятиях", заверили в центре.

"Важно отметить, что для ресторанов правила маркировки вступают в силу с 1 сентября 2022 года - это через год. Предприятиям общественного питания нужно всего лишь принимать маркированную продукцию по ЭДО (электронный документооборот) и осуществлять ее списание. Это простые действия, для которых не требуется ни дополнительный персонал, ни оборудование, ни программы. Малый бизнес может осуществлять операции с помощью мобильного телефона, использовать бесплатные сервисы маркировки - личный кабинет, ЭДО.Лайт и мобильное приложение, которое заменяет сканер, Честный ЗНАК.Бизнес", - уточнили в ЦРПТ.

Система маркировки прежде всего защищает предприятия общественного питания, а также их гостей от некачественных и небезопасных продуктов. Особенно это актуально для малого бизнеса, который по разным причинам не всегда имеет возможность осуществлять закупки продуктов у крупных, проверенных поставщиков и не может быть уверен в продуктах, которыми он кормит гостей. В данном случае маркировка позволяет представителям общепита проверять подлинность продукции, ее происхождение, а также дает уверенность в том, что срок годности закупаемых продуктов соответствует этикетке и продукты свежие, добавили в ЦРПТ.