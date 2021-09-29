В ВТБ заявили, что переток средств населения на депозиты ускорится до конца года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ВТБ отмечает смену тренда на рынке сбережений, в рамках которого переток средств населения с депозитов на накопительные счета остановился, а до конца года переток средств на депозиты ускорится. Такое мнение журналистам высказал начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

"На рынке сбережений мы наблюдаем радикальное изменение тренда. Переток средств населения с депозитов на накопительные счета, который мы наблюдали несколько лет, фактически остановился. В августе впервые за долгое время объем счетов до востребования в рублях на рынке не только не продемонстрировал рост, но и снизился к предыдущему месяцу", - отметил Степочкин.

По словам эксперта, рынок рублевых депозитов при оптимистичном сценарии может вернуться к концу 2021 года на уровни начала 2020 года.

В ВТБ посчитали, что по рублевым депозитам в августе на рынке зафиксирован прирост в 146,6 млрд рублей против всего лишь 6,3 млрд рублей в июле. До июля, по данным ВТБ, объем средств на рублевых вкладах неизменно снижался, сократившись за первые шесть месяцев года на 868 млрд рублей.

"Основным фактором, повлиявшим на изменение тренда, стал рост ключевой ставки, который оказался триггером для увеличения процентных доходов по депозитам. Это привело к возобновлению интереса населения: с начала года ключевая ставка выросла на 2,5 п. п. (с 4,25% до 6,75%), ставки по вкладам пропорционально увеличились, и сейчас доходность для клиентов достигает 7-8% годовых", - указал Степочкин.

Он подчеркнул, что также важным фактором, указывающим на стабилизацию рынка рублевых депозитов, является смена фокуса клиентов в части срочности сбережений: основной прирост рынка дают вклады на сроки свыше 1 года, за август наблюдается прирост портфеля такой срочности на 1,5% против +0,1% за июль.

Валютные вклады

В то же время, по данным ВТБ, по валютным вкладам сохраняется тренд на снижение объема портфелей, а отток по срочным депозитам формируется за счет плановых закрытий долгосрочных продуктов, которые перетекают на краткосрочные вклады и счета до востребования.

"В августе отток с валютных вкладов сроком от 1 года на рынке составил $890 млн в долларовом эквиваленте, в то время как краткосрочные валютные депозиты выросли на $418 млн, а счета до востребования - на $931 млн. В целом с начала года население вернуло на счета в валютe эквивалент в $1 млрд, в то время как в 2020 году отток со срочных счетов и счетов до востребования составил порядка $4,5 млрд. Вопрос по сохранению этой тенденции пока остается открытым, так как в условиях укрепления рубля и роста ставок по рублевым депозитам возможен переток средств населения из валютных на рублевые счета", - отметил Степочкин.

При этом ВТБ ожидает сохранения интереса со стороны клиентов к накопительным счетам, хотя и здесь влияние роста ставок по срочным депозитам будет достаточно существенным, чтобы часть денежных средств продолжила перетекать с накопительных счетов во вклады.