Nordwind запускает прямые авиарейсы из Калуги в Египет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Калуга впервые начал обслуживание прямых рейсов в Египет, которые до середины апреля будет осуществлять авиакомпания Nordwind. Время полета до аэропорта Шарм-эш-Шейх составляет пять часов, сообщила в среду пресс-служба калужского аэропорта.

"Сегодня, 29 сентября 2021 года, впервые в истории калужского аэропорта был обслужен прямой рейс в Египет (аэропорт Шарм-эш-Шейх). Самолет Airbus A321neo авиакомпании Nordwind вылетел из Калуги в 16:15 c 205 пассажирами на борту", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

По данным пресс-службы, на данный момент авиакомпания будет осуществлять вылеты каждые 11 дней, рейсы запланированы до середины апреля 2022 года. "В планах - увеличение частоты полетов. Расписание может быть изменено", - отметили в пресс-службе.

Международный аэропорт Калуга имени Циолковского введен в эксплуатацию в 2015 году после 13-летнего перерыва. Пропускная способность авиаузла составляет 350 пассажиров в час. Маршрутная сеть насчитывает 16 направлений, в том числе шесть международных - Анталья, Шарм-эш-Шейх, Ереван, Ош, Худжанд, Куляб.