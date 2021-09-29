Матвиенко предложила не размещать рекламу в IT-компаниях, нарушающих свободу слова

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Отказ от размещения рекламы в крупных IT-компаниях, нарушающих свободу слова, был бы эффективным средством в борьбе с теми, кто блокирует российские ресурсы на своих платформах. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя блокировку RT на YouTube.

"Я считаю, что очень эффективным средством было бы, и это уже сделал ряд стран, по крайней мере, государственные компании и корпорации, наш национально ориентированный патриотичный бизнес просто [не должны] не размешать у них рекламу в знак протеста [против того], что они творят такое беззаконие", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию в связи с удалением двух немецких каналов RT на YouTube, считает Матвиенко.

"Мне кажется, надо сейчас Роскомнадзору занять абсолютно жесткую позицию в виде больших штрафов, обязать их [IT-гигантов] следовать российскому законодательству. Если это не будет услышано, принять другие жесткие меры, у нас инструментарий достаточный, в том числе и ответные жесткие меры", - сказала Матвиенко.