Орбан заявил, что Венгрия самостоятельно решает, у кого покупать газ и как его получать

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Венгрия является суверенным государством и самостоятельно решает, у кого покупать природный газ и каким путем его получать. Об этом в среду заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с главой чешского правительства Андреем Бабишем.

"Венгрия является суверенным государством, - отметил он. - Венгрия самостоятельно решает, у кого покупать газ и каким путем его получать".

"При выборе пути транспортировки газа мы руководствуемся тем, какой путь нам гарантирует большую безопасность [поставок]. Мы выбираем путь, по которому поставки энергии будут самыми безопасными. Никто нам не будет указывать, что делать. Мы советуем украинцам, чтобы они самостоятельно разобрались со своей собственной проблемой. Украине нет до этого дела. Это вопрос, относящийся к суверенитету Венгрии", - сказал Орбан.

Таким образом венгерский премьер прокомментировал ситуацию вокруг подписания в понедельник Будапештом нового 15-летнего контракта с "Газпромом" на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины. Венгрия с 1 октября начнет получать топливо через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Министерство иностранных дел Украины предупредило о переносе заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Украина также пообещала обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия нового газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В ответ Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.

Во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что украинский посол был вызван в венгерское дипведомство в связи с действиями Киева в отношении сделки между Будапештом и "Газпромом". Он назвал "крайне возмутительными" действия правительства Украины, предпринятые через Еврокомиссию и направленные против этого соглашения. В свою очередь МИД Украины вызвал венгерского посла, чтобы уведомить о своей позиции по сделке.