Глава "Опоры России" предложил самозанятым платить взносы в ФСС через приложение

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Самозанятые граждане должны получить возможность делать отчисления в Фонд социального страхования (ФСС), чтобы претендовать на декретные выплаты. Для уплаты взносов можно использовать приложение "Мой налог", сообщил в среду ТАСС президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

В данный момент у самозанятых нет возможности добровольно вступать в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

"Мы считаем, что нужно дать возможность тем [самозанятым], кто хочет, дополнительно сделать отчисления, через приложение "Мой налог" стать плательщиками в ФСС", - сказал он.

По его словам, при таком раскладе самозанятые должны понимать, что тогда нужно будет заплатить, "может быть, полпроцента дополнительно", и тогда они смогут воспользоваться таким видом социального страхования.

В текущем законодательстве в рамках налога на профессиональный доход [льготная налоговая ставка 4 или 6%, ставка зависит от типа клиентов] - 37% поступает в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 63% - в бюджет региона.

О самозанятых

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Как сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в режиме самозанятых трудятся почти 3 млн человек. К 2024 году число таких граждан в России составит 5-6 млн, отмечал он.