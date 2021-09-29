В Минцифры обсудили совместные проекты России и Кубы в сфере ИКТ

МОСКВА, 29 сентября./ТАСС/. В Минцифры РФ обсудили совместные проекты России и Кубы в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что заместители министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова и Максим Паршин в формате видеоконференции приняли участие во встрече с делегацией Кубы, возглавляемой заместителем министра связи Республики Куба Аной Хулией Марин Лопес.

"С удовлетворением хочу отметить, что, несмотря на пандемию, мы находим возможности встретиться, пусть и в онлайн-формате, и обсудить наиболее важные вопросы нашего двустороннего сотрудничества в области ИКТ", - заявила Черкесова.

В ходе встречи также были рассмотрены совместные проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий и реализация договоренностей, закрепленных в протоколе 7-го заседания российско-кубинской рабочей группы по информационным технологиям и связи.

Также в качестве перспективных направлений сотрудничества были обозначены организация цифрового вещания и взаимодействие в почтовой сфере.

Во встрече приняли участие представители российских и кубинских отраслевых компаний. Стороны договорились продолжить контакты для дальнейшего обсуждения совместных инициатив.