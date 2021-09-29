"Роснефть" и ExxonMobil займутся проектами в области улавливания углерода

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и американская ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании в области углеродного менеджмента, сообщает российская компания.

"Документ нацелен на развитие сотрудничества сторон в области внедрения низкоуглеродных технологических решений для снижения парниковых выбросов. Компании изучат перспективы реализации новых совместных проектов, предусматривающих применение технологий улавливания и хранения СО2, а также разработку современных видов топлива, в том числе, водородного и аммиачного", - говорится в сообщении.

Компании намерены вести совместную разработку и реализацию низкоуглеродных проектов, а также обмен опытом и технологическими решениями.

На днях "Роснефть" также подписала соглашение в области углеродного менеджмента, которое предусматривает сотрудничество при разработке и внедрении технологий, с норвежской энергетической компанией Equinor.

В феврале этого года "Роснефть" подписала подобное соглашение с британской BP, в июне - с Baker Hughe, а в сентябре с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI). В сентябре "Роснефть" была отмечена на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой ей был присвоен статус лидера в области устойчивого развития. Компания вошла в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса. В мире таким статусом обладают только 37 компаний, из которых четыре принадлежат к нефтегазовому сектору.