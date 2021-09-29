Переработчики предложили ввести квоту на беспошлинный ввоз свинины в Россию

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские переработчики предложили рассмотреть возможность введения квоты на беспошлинный ввоз свинины в страну. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Как пояснили в министерстве, вопрос о ситуации в отрасли свиноводства обсуждался 29 сентября на совещании в министерстве.

"Присутствующие на совещании переработчики выразили обеспокоенность текущей динамикой цен и предложили рассмотреть возможность введения квоты на беспошлинный ввоз свинины", - отмечается в сообщении.

При этом представители отраслевых союзов, а также ключевых свиноводческих предприятий заявили об уверенности в скорейшей стабилизации цен, обусловленной сезонным фактором, и отсутствии необходимости применения мер таможенно-тарифного регулирования отрасли. По итогам совещания министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поручил подготовить план мероприятий, направленный на стабилизацию ситуации в отрасли свиноводства.

По словам министра, которые приводятся в сообщении, текущая ситуация по производству свинины в целом позитивная. По прогнозу Минсельхоза России, в этом году оно покажет положительную динамику и превысит 5,5 млн тонн в живом весе. Вместе с тем наблюдается рост цен на этом рынке, обусловленный, в первую очередь увеличением себестоимости производства, - в частности, на кормовую составляющую. Патрушев напомнил, что для нивелирования роста стоимости кормов был принят ряд решений.

Принятые меры

Во-первых, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, предусмотрено субсидирование перевозок соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны. Перечень направлений краткосрочного кредитования дополнен закупкой кормов и их составляющих. Кроме того, предусмотрена пролонгация льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших в 2020 и последующие годы от АЧС.

"Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию, и в летний период наблюдалась корректировка цен производителей", - считают в Минсельхозе. Сообщая об эпизоотической обстановке в ряде регионов, в министерстве отметили, что его представители совместно со специалистами Россельхознадзора держат ситуацию на постоянном контроле, плотно взаимодействуя с региональными властями.

"Выстроена четкая система регулирования, включающая регионализацию, компартментализацию, правила содержания свиней и борьбы с их болезнями. Обеспечен электронный учет перемещений животных и продукции. В рамках ведомственной целевой программы Минсельхоз осуществляет поставку средств специфической профилактики и диагностики болезней свиней", - заключили в министерстве.