В "Интерросе" сообщили, что "Норникель" должен будет снизить дивиденды

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Норильскому никелю" - крупнейшему в мире производителю высокосортного никеля и палладия - придется снизить дивиденды в последующие годы, чтобы соблюсти общественно приемлемый баланс между инвестициями и выплатами владельцам, сказали ТАСС в пресс-службе группы "Интеррос" Владимира Потанина, крупнейшего акционера "Норникеля".

Министерство финансов РФ ранее в сентябре предложило повысить налог на прибыль с текущих 20% до 25-30% для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в последние пять лет. Однако власти и бизнес договорились о том, что обсуждение этого варианта изменений налогообложения продолжится и пока они вводиться не будут.

По подсчетам аналитиков, если бы новый механизм по налогу на прибыль был введен, под увеличение попал бы, среди других компаний, и "Норникель".

"Мы в очередной раз предложили нашим партнерам сделать структуру дивидендов "Норникеля" более сбалансированной, но, к сожалению, получили отказ. Поэтому мы в этом году в соответствии с акционерным соглашением вынуждены будем распределить дивиденды по действующей формуле. То есть, на выплату дивидендов должно быть направлено 60% EBITDA, - сказали ТАСС в пресс-службе "Интерроса". - Но на повышенную выплату дивидендов в этом году нам придется реагировать снижением дивидендов в последующие годы для того, чтобы соблюсти пропорцию, которая была бы общественно приемлема".

Надо вернуться к теме составления такой дивидендной формулы, по которой инвестиции и социальные выплаты были бы однозначно больше дивидендов, и при этом сохранялся определенный уровень доходности для акционеров, сказали в "Интерросе".

Акционерное соглашение

Действующее до 1 января 2023 года акционерное соглашение (было подписано "Интерросом", "Русалом" и Crispian в 2012 году) предполагает, что "Норникель" платит дивиденды в размере не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга/EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% показателя EBITDA, но не менее 1 млрд долларов.

Переговоры с вторым крупнейшим акционером "Норникеля" - "Русалом" - о продлении акционерного соглашения упираются в формулу дивидендов - стороны сохраняют разность в подходах по отношению к тому, насколько дивидендная политика должна быть агрессивной, говорил президент "Норникеля" Потанин журналистам в июне.

ТАСС направил запрос в пресс-службу "Русала".

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 35,8% акций), "Русал", основанный Олегом Дерипаской, (26,4% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (около 4% акций).