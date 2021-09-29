YouTube намерен блокировать видео с утверждениями об опасности вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube в рамках своей новой политики станет блокировать видеоролики, авторы которых заявляют о неэффективности и опасности всех одобренных властями вакцин от различных заболеваний. Как указывает в среду газета The Washington Post, ранее это правило распространялось только на прививки от коронавируса.

Принадлежащий компании Google видеохостинг начнет бороться с каналами, связанными с известными в США противниками вакцинации, такими как Джозеф Меркола и Роберт Кеннеди- младший. По мнению экспертов, на них лежит часть ответственности за распространение скептического отношения к этой медицинской практике, которое привело к снижению темпов вакцинации от коронавируса в стране. Как отмечает газета, в США обеими дозами были привиты примерно 56% населения, в то время как в Канаде - 71%.

В июле президент США Джо Байден заявил, что социальные сети частично виноваты в распространении неверной информации о прививках и что они должны приложить больше усилий для решения этой проблемы.

Как пояснил газете вице-президент YouTube Мэтт Хэлприн, видеоплатформа не пошла на такой шаг раньше, поскольку была сосредоточена на борьбе с непроверенной информацией о вакцинах против коронавируса. "Разработка здравой политики требует времени. Мы хотели принять политику, которая отличалась бы комплексностью, применимостью и адекватностью", - рассказал представитель видеохостинга.

Новые правила позволят пользователям рассказывать о своем личном опыте, также разрешены будут научные дискуссии и материалы об исторических успехах или провалах вакцинации, добавил Хэлприн. "Мы станем убирать утверждения, что вакцины опасны и вызывают различные последствия для организма, что вакцины вызывают аутизм, рак, бесплодие или содержат микрочипы", - рассказал вице-президент. Тысячи работников платформы и высокотехнологичные алгоритмы ведут борьбу с дезинформацией, указывает газета.

Полгода назад похожие шаги в отношении непроверенной информации о вакцинах предприняла компания Facebook, пишет The Washington Post. Однако страницы Мерколы и Кеннеди по-прежнему доступны в ее социальной сети, так же как и их аккаунты в Twitter, отмечает газета.