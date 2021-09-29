Производители РФ заявили, что прикладывают много усилий для удержания цен на свинину

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские производители, работающие с торговыми сетями, прикладывают много усилий для удержания цен на свинину. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

"Все наши компании, работающие с торговыми сетями, прикладывают много усилий для того, чтобы как можно дольше удерживать цены", - сказал он.

По мнению Ковалева, дополнительным сдерживающим фактором для цен станет увеличение поголовья свиней в 2022 году. "Мы прогнозируем, что оно будет самым большим за всю истории - от 600 до 700 тыс. тонн в живом весе. В таком случае прирост производства свинины может составить от 8% до 11% в организованном секторе. Появление дополнительных объемов на рынке окажет давление на цены", - отметил он.

Ковалев также напомнил, что в последние годы в России стабильно росло производство свинины. Например, в прошлом году союз фиксировал прирост производства на 11%, что привело к "значительному снижению" оптовых цен, повышению экспорта и одновременному снижению импорта. В текущем году, по его словам, динамика также позитивная, но несколько ниже. Согласно его прогнозу, по итогам года прирост в отрасли будет составлять от 1,5% до 2%.

"Одна из основных причин - комплекс эпизоотических проблем на предприятиях. Следует учитывать и повышенный спрос на свинину", - пояснил Ковалев. По его мнению, государство делает очень много для стабилизации ценовой ситуации, при этом одной из дальнейших мер могло бы стать увеличение лимита на одного заемщика до 1,5 млрд рублей.

"Было бы правильно также расширить перечень льготных краткосрочных кредитов на закупку живых свиней. Очень важно усилить работу по предотвращению вспышек АЧС. Этот вопрос, конечно, необходимо решать с участием Минприроды России", - заключил глава союза.