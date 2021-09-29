Эксперт: рост оптовых цен на свиней связан с увеличением закупок в преддверии Нового года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Национальная мясная ассоциация связывает рост оптовых цен на свиней в РФ с увеличением закупок мясопереработчиками в преддверии Нового года. Об этом журналистам сообщил руководитель ассоциации Сергей Юшин.

"В последние дни ситуация с ростом оптовых цен на товарных свиней и полутуши, а также на некоторые виды сырья во многом обусловлена ростом объема закупок мясопереработчиков в преддверии Нового года", - сказал он.

При этом Юшин подчеркнул, что животноводческие предприятия стараются максимально сдерживать динамику цен и ожидают их скорейшей стабилизации в рамках ежегодного сезонного тренда. По его словам, за минувшие 15 лет на рынке свинины произошли очень большие изменения: в частности, в два раза выросло потребление - с 14 до 27,5 кг на человека в год; производство увеличилось в 2,7 раза. "То есть мы смогли не только удовлетворить огромный спрос на свинину, даже отказавшись от импорта, но и вышли на внешние рынки", - сказал Юшин, указав, что сейчас Россия является четверым в мире производителем свинины.

Он также отметил, что в настоящее время свежая свинина является очень востребованным продуктом, потому что для большинства россиян цена на нее доступна, что подтверждается ростом потребления и в текущем году. Юшин напомнил, что с 2014 г. по 2020 г. потребительские цены на свинину в рознице почти не повышалась, несмотря на постоянный рост себестоимости и спроса. "Сегодня крупные торговые сети открывают по полторы - две тысячи магазинов ежегодно, и каждый из них нужно снабжать свежей продукцией, что мы и делаем. Производители постоянно расширяют ассортимент продукции, благодаря высоким гигиеническим стандартам на предприятиях, продлевают сроки ее годности, чтобы обеспечить качественным товаром покупателей в самых отдаленных населенных пунктах нашей страны", - заключил он.