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Месторождение золота на Кавказе с запасами 87,7 тонны могут выставить на торги в 2022 году

Также поставили на учет 390 тонн серебра

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Аукцион на предоставление права пользования участком недр, включающим крупное золоторудное месторождение имени Б.К. Михайлова в Кабардино-Балкарской Республике, может пройти во втором полугодии 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию (Роснедр).

"Запасы в таких количествах по результатам работ за счет средств федерального бюджета поставлены на государственный учет впервые за последние десятилетия", - отметили в Роснедрах.

Запасы месторождения имени Б.К. Михайлова оцениваются в 87,7 тонны золота и 390 тонн серебра.

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РоссияКабардино-Балкария
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