Сколтех вошел в состав международного консорциума разработчиков мобильных сетей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Сколковского института науки и технологий будет участвовать в разработке международных стандартов в сфере мобильных сетей в качестве участника консорциума 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

3GPP (3rd Generation Partnership Project) - международное объединение разработчиков стандартов в области мобильных сетей. Его представители - авторы используемых сегодня стандартов связи GSM, LTE и других. Центр компетенций НТИ на базе Сколтеха занимается разработками новых технологий беспроводной связи и интернета вещей.

"По рекомендации Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI) центр получил особый статус "Приглашенный участник" в консорциуме 3GPP. <…> Благодаря особому статусу специалисты Центра компетенций НТИ и Сколтеха получат ранний доступ к результатам стандартизации новых версий протоколов мобильной связи, а также смогут обсуждать на глобальном уровне вопросы применения беспроводных технологий", - сказали ТАСС в пресс-службе Платформы НТИ.

Сколтех уже является участником Альянса O-RAN и Telecom Infra Project (TIP) - ключевых международных организаций, занимающихся разработкой и продвижением открытых стандартов OpenRAN.

"Нашей телекоммуникационной промышленности приходится развиваться практически с нуля. И единственный способ сократить отставание от лидеров - это опереться на международные стандарты и глобальные консорциумы. Только так можно уменьшить разрыв между гигантами телеком-рынка и небольшими разработчиками", - приводят представители Платформы НТИ слова руководителя центра Дмитрия Лаконцева.