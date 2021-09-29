Бабиш и Орбан раскритиковали планы ЕС в сфере зеленой энергетики

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и находящийся в среду в республике с визитом премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами подвергли критике планы руководящих органов Евросоюза, нацеленные на ускорение перехода в сообществе к получению энергии от так называемых экологически чистых источников.

"Я вчера написал письмо и обменивался СМС с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о том, что ЕК со своим анализом распределения разрешений на выбросы углекислого газа [между странами ЕС] полностью ошибается и что эти разрешения, ставшие предметом спекуляции разных фондов и банков, чрезвычайно негативно отражаются на нашей промышленности", - сказал Бабиш.

Ожидания ЕК с разрешениями для стран сообщества на выбросы углекислого газа, по его словам, совершенно не оправдались.

"Происходит очень негативное воздействие на наши [чешские] компании, что отражается на жителях Чехии, так как с будущего года это отразится на ценах энергоснабжения для них. Именно поэтому я потребовал [от руководства ЕС], чтобы эта тема была включена в [программу обсуждения] на нашей встрече уже 5 октября, несмотря на то что она значится в программе Европейского совета, [заседание] которого состоится 21 октября. Думаю, что я не один в Евросоюзе, кто эту [проблему] хочет решать. Нам нужно быстро найти решение. Нужно пресечь спекуляции [с разрешениями на выбросы углекислого газа]. Необходимо установить верхний предел роста цен", - сказал чешский премьер.

Орбан, со своей стороны, высказался за прагматичный и продуманный подход в деле отказа от производства и использования автомобильных двигателей, работающих на традиционном топливе. Он предупредил, что поспешность в этом вопросе не приведет к хорошим результатам и негативно отразится как на потребителях, так и в целом на экономике.

Бабиш и Орбан высоко оценили состояние чешско-венгерского торгово-экономического сотрудничества. Взаимодействие Праги и Будапешта во всех областях, включая оборону и безопасность, будет развиваться, отметили они.