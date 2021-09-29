Доля убыточных организаций в России в январе - июле сократилась до 28,5%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - июле 2021 года сократилась на 5,8 процентного пункта (п.п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 28,5%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 71,5%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 14,4 трлн руб., увеличившись в 2,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

В частности, 39,5 тыс. организаций получили прибыль в размере 16,164 трлн руб., а 15,7 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,796 трлн руб.

В январе - июле 2020 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 5,307 трлн руб.

Наиболее высокие темпы роста сальдированного финансового результата в январе - июле 2021 года зафиксированы в оптовой торговле, а также в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. При этом наиболее значительное увеличение доли прибыльных организаций отмечено в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, сухопутного и трубопроводного транспорта, добычи угля, добычи нефти и природного газа.