"Адмиралтейские верфи" заложили шестой рыболовный траулер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. "Адмиралтейские верфи" заложили большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) "Механик Щербаков". Судно стало шестым в серии, строящейся для Русской рыбопромышленной компании.

"На АО "Адмиралтейские верфи" состоялась церемония закладки большого морозильного рыболовного траулера "Механик Щербаков". Судно стало шестым в серии, строящейся для Русской рыбопромышленной компании", - говорится в сообщении.

Серия закладывается парами, по два судна в год. На первом траулере "Капитан Вдовиченко", который был спущен на воду в марте 2020 года, произведены пуски главных дизелей, котлов, вспомогательных дизель-генераторов и другие работы. На втором судне серии, "Механик Маслак", спущенном в июне прошлого года, принято топливо, началась промывка топливных систем дизель-генераторов и главного двигателя на чистоту и другие работы. Команду на спуск третьего траулера - "Механик Сизов" - отдал президент РФ Владимир Путин 25 июля 2021 года, посетивший предприятие в рамках празднования Дня Военно-Морского флота. Четвертое судно серии спущено на воду 24 сентября текущего года, "Капитан Юнак" - пятое судно серии, заложено 5 июня этого года.

Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди пелагическим тралом на Восточном побережье РФ, в Баренцевом и Охотском морях. Мощности рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик на судах позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Благодаря возможности вести промысел рыбы в отдаленных от берега районах, новые суда будут способствовать укреплению позиций российского добывающего флота в мировом океане.

Всего на "Адмиралтейских верфях" было построено 34 судна для рыбопромысловой отрасли страны. Среди них траулеры, плавучие рыбоконсервные заводы, рыбоперерабатывающие базы. В том числе уникальная, крупнейшая в стране база "Восток", построенная Ленинградским Адмиралтейским объединением ровно 50 лет назад, в 1971 году.