Минэнерго предложило проводить отбор мощности с горизонтом на четыре года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ скорректировало предложение, опубликованное ранее, и выступает за проведение конкурентного отбора мощности (КОМ) с горизонтом на четыре года, а конкурентного отбора проектов модернизации (КОММод) - на пять лет. Об этом сообщил глава департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Андрей Максимов в ходе заседания комиссии РСПП по электроэнергетике.

"Итоговое предложение, которое ушло от Минэнерго на правительство - это переход к КОМу на четыре года и КОММоду на пять лет", - сказал он.

Ранее на портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому срок, на который проводится КОМ, может быть уменьшен до трех лет, а КОММод - до четырех лет. В настоящее время оба отбора проводятся с горизонтом на шесть лет.

Максимов отметил, что изменения были внесены по итогам проведенных совещаний с российскими машиностроителями и генерирующими компаниями.