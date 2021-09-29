В Казанском федеральном университете появится нейромаркетинговая лаборатория

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Нейромаркетинговая лаборатория "Нейролаб" откроется в Казанском федеральном университете (КФУ). Такое решение было принято на рабочей встрече ректора вуза Ильшата Гафурова с руководителями основных структурных подразделений университета, сообщили в пресс-службе учреждения в среду.

"Лаборатория будет включать в себя комплекс профессионального нейрофизиологического оборудования и программного обеспечения для организации замеров неосознаваемых реакций группы респондентов на различные виды контента (стимулов) с дальнейшей их обработкой и возможностью расчета маркетинговых метрик", - сообщили в пресс-службе КФУ.

Проект был разработан в рамках коллаборации между Казанским федеральным университетом, ПАО "Ак Барс Банк" и компанией "Нейротренд".

Как сообщили в пресс-службе вуза, новая лаборатория будет предназначена для образовательной и научно-исследовательской деятельности, послужит разработке новых обучающих программ, а также научному обоснованию и проверке гипотез маркетинговых метрик для КФУ, например, можно будет проанализировать потребительскую ценность и клиентский опыт для Университетской клиники.