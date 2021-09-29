"Нестле Россия" инвестировала в кондитерскую фабрику в Самаре 1,5 млрд рублей

САМАРА, 29 сентября. /ТАСС/. "Нестле Россия" инвестировала в модернизацию производственных мощностей самарской кондитерской фабрики 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

"Губернатор Дмитрий Азаров и глава компании "Нестле" в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан дали старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на кондитерской фабрике в Самаре. "Нестле Россия" инвестировала в модернизацию производственных мощностей 1,5 млрд рублей. Проект реализован в рамках сотрудничества компании и правительства Самарской области", - сообщает пресс-служба. Как уточнили в пресс-службе компании, проект по модернизации производственного оборудования реализуется в 2020-2021 годах.

Отмечается, что средства были направлены также на модернизацию линий, внедрение новых технологий в производстве кондитерских изделий, дальнейшую цифровизацию процессов и в развитие персонала и освоении технологий в производстве. "Обновленная производственная линия позволит повысить производительность труда, качество условий работы людей, экономические показатели компании и потенциал Самарской области по экспорту продукции", - цитирует Азарова пресс-служба.

Сейчас продукция самарской фабрики "Нестле" экспортируется в 12 стран. За последние 25 лет объем инвестиций "Нестле" в развитие фабрики в Самарской области превысил $330 млн.

"Нестле" - компания по производству продуктов питания и напитков, которая ведет бизнес в 186 странах мира. В России ассортимент "Нестле" включает более чем 50 брендов, 600 наименований продукции. Компания располагает производственными площадками в семи регионах России. Филиал "Нестле" в Самаре - одно из ведущих кондитерских предприятий полного цикла в России, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов.