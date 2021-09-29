В МЭР заявили, что годовая инфляция в России с 21 по 27 сентября ускорилась до 7,26%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 21 по 27 сентября ускорилась до 7,26%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 21 по 27 сентября темпы роста потребительских цен составили 0,29%. Продовольственная инфляция составила 0,4% (+0,31% неделей ранее) из-за более высокого роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов (0,42% после 0,31%)", - отмечается в обзоре.

Цены на плодоовощную продукцию выросли за неделю на 0,27%, на непродовольственные товары - на 0,23%, говорится в сообщении. При этом цены на бензин практически не изменились.

В МЭР РФ отметили сохранение темпа роста цен на легковые автомобили на уровне 0,2% третью неделю подряд. "Вместе с тем на строительные материалы снижение цен продолжилось (-0,9% после -1,4% неделей ранее)", - говорится в обзоре.

Ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз на текущий год предполагает инфляцию 5,8% по итогам 2021 года в базовом сценарии и 6% в консервативном.

По данным Росстата, инфляция в России за период с с 21 по 27 сентября 2021 года составила 0,29%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция в 0,1%.