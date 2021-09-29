В Якутии приступят к созданию инновационно-технологического центра

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Якутия обладает всеми необходимыми условиями для создания на территории региона режима инновационно-технологического центра (ИНТЦ) по аналогии с существующим на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщил в среду журналистам на полях Северного форума министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

В сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время доклада президенту РФ Владимиру Путину попросил рассмотреть распространение ИНТЦ в трех городах Дальневосточного федерального округа - Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске.

"В республике создана инновационная экосистема, которая включает себя технопарк, венчурную компанию "Якутия", инжиниринговый центр, акселератор инновационных проектов. На территории Якутска находятся Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Академия наук и научные институты СО РАН. Все это говорит о том, что созданы все необходимые условия для того, чтобы создать ИНТЦ. Собственно, чем мы и займемся", - сказал Семенов.

В ноябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании на острове Русский инновационного научно-технологического центра "Русский". Центр призван стать площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, а также должен помочь обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда и привлечь средства для реализации инновационных проектов.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.