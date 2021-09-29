ФАС порекомендовала ритейлерам мониторить цены на социально значимые товары

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует торговым сетям самостоятельно мониторить цены на социально значимые товары в регионах, где они занимают доминирующее положение, говорится в сообщении ведомства в среду.

На организованном по инициативе Минпромторга и ФАС специальном рабочем совещании ритейлерам разъяснили, какие их действия могут содержать признаки нарушения законодательства, отмечается в материале.

"Тимофей Нижегородцев [заместитель руководителя ведомства] в ходе совещания дал рекомендации представителям торговых сетей: в случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению в случае их завышения", - говорится в сообщении ведомства.