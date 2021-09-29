Компенсацию расходов на капремонт в Ульяновской области продлили до 2023 года

УЛЬЯНОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области поддержали продление компенсации расходов на капитальный ремонт до 2023 года, сообщает в среду пресс-служба областного парламента.

"Срок действия льготы, которая была введена в Ульяновской области еще в 2016 году, истекает в конце года. Между тем, практика показала, что эта мера стала ощутимой поддержкой, особенно для пожилых граждан. Благодаря федеральным субсидиям ее действие будет продлено до 2023 года", - приводит пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона Валерия Малышева.

Он уточнил, что этой мерой поддержки в настоящее время могут воспользоваться неработающие пенсионеры, инвалиды I и II групп, достигшие возраста 70-80 лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также отдельные категории из их числа, являющиеся собственниками жилых помещений.