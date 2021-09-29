Суд предоставил Facebook отсрочку для выплаты штрафа в 26 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мировой суд Таганского района согласился предоставить компании Facebook отсрочку до 4 октября для выплаты штрафа в 26 млн рублей, так как ранее компания заявила о технических проблемах, которые мешают ей уплатить эту сумму вовремя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Постановлениями мировoго судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы от 29.09.2021 г. заявления Facebook Inc. об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 26 млн рублей, удовлетворены, Facebook Inc. предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что компания Facebook из-за технических проблем попросила суд отсрочить выплату штрафа в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Перед этим мировой суд Таганского района оштрафовал Facebook на общую сумму 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.