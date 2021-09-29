Ульяновский Фонд ЖКК обязали возвращать средства, потраченные на ремонт других домов

УЛЬЯНОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области приняли поправки в закон, обязывающие регионального оператора капремонта возвращать деньги, полученные от жителей одних многоквартирных домов (МКД), которые были потрачены на финансирование ремонтных работ в других. Об этом сообщает в среду пресс-служба областного парламента.

"Новшества в законодательстве затронут собственников многоквартирных домов, принявших решение накапливать средства на капитальный ремонт своего жилья на счетах регоператора - Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области. Внесенные поправки закрепляют на законодательном уровне обязанность регионального оператора обеспечивать возвратность средств собственников МКД, если они используются для финансирования капремонта в других домах", - пояснили в пресс-службе.

По мнению ульяновских депутатов, одобренные ими поправки в закон создадут правовые условия для обеспечения принципа возвратности при капремонте и благоприятно отразятся на финансовой устойчивости регионального оператора. "Подобный порядок уже действует в ряде регионов, в частности в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания Ульяновской области Валерия Малышева.