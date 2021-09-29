В плодоовощном союзе объяснили похолоданием рост цен на помидоры и огурцы в России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Холодная погода в сентябре повлияла на ускорение темпов роста цен на помидоры и огурцы в России, сообщил журналистам исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

"Традиционно в начале сентября на рынке заканчиваются овощи открытого грунта. С начала осени в магазины начинают поступать помидоры и огурцы, выращенные в парниках. Нынешний сентябрь оказался достаточно холодным, особенно по сравнению с прошлогодним. Во многих центральных и северо-западных России температура воздуха была ниже климатической нормы. В результате отопление в парниках пришлось включить рано, а продукция стала дорожать более быстрыми темпами", - рассказал он.

При этом Глушков отметил, что в зимних теплицах объем производства томатов за восемь месяцев этого года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, огурцов - на 2%. Продолжающийся рост производства позволяет сдерживать рост цен на эти категории плодоовощной продукции, заключил эксперт.