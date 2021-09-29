В ЦБ считают, что говорить об устойчивых тенденциях по данным о недельной инфляции нельзя

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Недельные данные по инфляции в РФ "сильно зашумлены", поэтому говорить об устойчивых тенденциях на основе этих данных нельзя, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 21 по 27 сентября 2021 года составила 0,29%. Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,1%.

"Недельные данные по инфляции сильно зашумлены, поэтому на их основе об устойчивых тенденциях говорить нельзя. О том, какие факторы повлияли на сентябрьскую инфляцию сильнее - временные или постоянные, можно будет судить только когда появится более полная информация о ценах", - отметили в пресс-службе ЦБ.

Там добавили, что, как и обычно в опорные раунды, ЦБ обновит свои прогнозные расчеты с учетом поступающей информации, в том числе по инфляции. Опубликовать их планируется в день решения о ключевой ставке - 22 октября.