В Коми досрочно построили по нацпроекту малую объездную дорогу в Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 29 сентября. /ТАСС/. Столица Республики Коми Сыктывкар получила малую объездную дорогу, в среду ее запустили в эксплуатацию. Участок грунтовой дороги в 3,35 км одели в асфальт и расширили до четырех полос, теперь большегрузы пойдут в объезд центра города, рассказал глава региона Владимир Уйба.

"Долгожданная малая объездная дорога Сыктывкара сегодня открыта. Много лет жители и Сыктывкара, и республики просили, чтобы эту дорогу одели в асфальт, она была в грунтовом исполнении. В этом году за счет средств национального проекта "Безопасные качественные автодороги" 3,35 км малой объездной были завершены досрочно с очень хорошим качеством. Еще и гарантия дана на восемь лет. Вы можете сказать, что такое три километра и 350 метров, но эта дорога была очень сложной в исполнении", - рассказал глава республики в видеообращении к жителям, оно размещено на странице Коми во "ВКонтакте".

Как отметил руководитель региона, на объездной дороге выполнены пешеходные переходы. В следующем году построят дополнительные пешеходные дорожки с учетом того, как жители сами проложат маршруты к дороге от расположенного рядом жилого квартала. До конца этого года на дороге установят 121 современный светодиодный светильник. "Конечно, это разгрузка Октябрьского проспекта [одной из главных магистралей Сыктывкара, соединяет город с Эжвинским районом]. Все большегрузы пойдут по этой объездной. На Октябрьском больше не будет заторов", - сказал глава республики.

В рамках нацпроекта за последние три года в строительство и ремонт дорожной сети Сыктывкара было вложено 1,5 млрд рублей федеральных средств. До конца 2021 года в Коми будет приведено к нормативу более 33 км автодорог, проведено освещение более чем 6 км дорог.

В следующем году в республике отремонтируют 28 км дорог, в том числе выполнят освещение на 3,8 км, сказал глава Коми, обозначив наиболее крупные проекты. Так, приведут в порядок дорогу Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке "Обход города Сыктывкара", участок в 8 км автодороги Занулье - Матвеевская - Гарь - Коржинский от Занулья до границы с Кировской областью. Отремонтируют 10 км автодороги Сыктывкар - Кудымкар - Пермь на участке Веселовка - граница Пермского края.

"Один из наказов поступил в мой адрес с просьбой капитально отремонтировать подъезд к промышленному узлу Дырносский - Индустриальная. Это пожелание будет учтено и выполнено. По нашим подсчетам, на все школьные маршруты в республике необходимо 7 млрд рублей, поэтому работы продолжим в 2022-2023 годах, нам предстоит привести к нормативу более 200 км дорог по школьным маршрутам. Дополнительно на эти цели оформили заявку в Минстрой России, чтобы по возможности получить средства из федерального бюджета. По моему обращению к президенту Владимиру Путину уже в этом году нам выделено 583 млн на обустройство дорожной сети", - подытожил глава региона.