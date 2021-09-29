В КЧР к 2026 году обустроят 250 дворовых и 50 общественных территорий по нацпроекту

ЧЕРКЕССК, 29 сентября./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены ежегодно обустраивать по 50 дворовых и 10 общественных территорий в ближайшие пять лет. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", написал в среду глава региона Рашид Темрезов в своем "Instagram".

"Вопрос благоустройства общественных пространств становится все более актуальным в наше время, нужны комфортные оазисы для <...> общения, где люди могут в комфортных условиях проводить свой досуг, отдыхать с детьми, заниматься спортом, приобщать к этому детей. Масштабные работы по благоустройству территорий в Карачаево-Черкесии будут продолжены. Задача на ближайшую "пятилетку" - ежегодно приводить в порядок не менее 50 дворовых территорий и благоустраивать не менее 10 общественных территорий в год", - написал руководитель региона.

Так в микрорайоне Московском города Усть-Джегуты завершено благоустройство парка общей площадью 1,3 тыс. кв. метров. В рамках работ по благоустройству установлены детские игровые площадки с резиновым покрытием, спортивное ядро, лавочки, столбы освещения, урны, обновлена тротуарная плитка, облагорожены пешеходные дорожки. Работы проводились в рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.