Ставропольский край впервые экспортировал племенных лошадей в Монголию

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край впервые экспортировал партию из 21 головы чистопородных племенных лошадей в Монголию. Поставщиком животных стал "Терский конный завод №169" из Минераловодского округа, сообщает в среду Министерство сельского хозяйства Ставрополья.

"Лошади, рожденные в племенных конных заводах Ставропольского края, широко используются в племенных организациях России и в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Все поголовье паспортизировано и зарегистрировано в госплемкнигах с учетом породной принадлежности", - приводит пресс-служба слова замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Крисана.

Помимо поставок в Монголию, за 9 месяцев представители племенного коневодства края продали еще 150 элитных лошадей, в том числе 19 голов на экспорт, из которых арабская чистокровная порода пользовалась спросом в Австрии, Бельгии, Чехии, Румынии и ахалтекинская - в Польше.

В настоящее время в крае насчитывается 1 093 головы племенных лошадей, основное племенное поголовье сосредоточено в Минераловодском, Александровском, Новоселицком, Шпаковском и Предгорном округе. Лошади представлены арабской, ахалтекинской, английской верховой и карачаевской породами. Фермы по выращиваю лошадей поддерживают в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства".