Движение "Талибан" создало в Афганистане комиссию по контролю за ценами на товары

КАИР, 29 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) создало в стране специальную комиссию по контролю за регулированием цен. Об этом заявил в среду назначенный талибами заместитель председателя временного афганского правительства мулла Абдул Салам Ханафи.

"Чтобы постепенно выходить из нынешнего кризиса, нами создана специальная комиссия по контролю за регулированием цен, прежде всего на продукты питания и медикаменты, то есть на товары первой необходимости", - приводятся его слова в Facebook на странице Центрального банка Афганистана по итогам специального заседания в Кабуле.

Замглавы временного афганского кабмина также информировал о том, что национальным производителям выданы разрешения на осуществление различных финансовых операций с банками по всему миру, главным образом для закупок импортного сырья.

Помимо этого, Ханафи заверил, что в ближайшее время всем сотрудникам государственных учреждений будут полностью выплачены все задолженности по зарплате. "В пяти министерствах почти все сотрудники или большинство из них уже получили необходимые выплаты. В скором времени мы рассчитаемся по долгам с каждым работником", - указал он.

Ситуация в экономике

Банковская система Афганистана начала постепенно возобновлять свою работу с 25 августа, однако, например, на снятие наличных средств со счетов клиентов по-прежнему действует лимит в размере $200 в неделю, что не способствует решению усугубившейся экономической ситуации в стране.

Как отмечал ранее Аджмал Ахмади, занимавший должность главы Центробанка в правительстве покинувшего страну президента Ашрафа Гани, талибы имеют доступ не более чем к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть была заморожена Соединенными Штатами. По его мнению, в нынешней ситуации "Талибан" должен взять контроль над потоками капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.

Руководство радикалов уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.