Догузова заявила, что Северный Кавказ обладает большим потенциалом для развития туризма

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Северный Кавказ и Северная Осетия занимают особое место на туристической карте страны и обладают большим потенциалом для развития туризма и индустрии гостеприимства. Об этом сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

"Северный Кавказ и Осетия занимают особое место на туристической карте нашей страны. Это регион с шикарной природой, богатой культурой, историей. Здесь и возможности для любых видов туризма - и оздоровительного, и культурно-познавательного, связанного с национальным колоритом моей родной Осетии. Поэтому, конечно, у нас здесь с Сергеем Ивановичем [Меняйло] - непаханое поле работы в плане развития туризма и индустрии гостеприимства", - сказала Догузова.

Она отметила, что благодаря нацпроектам в настоящее время есть все инструменты для системного развития туризма. По словам Догузовой, в регионе не хватает качественных гостиниц и с этого года началась выдача дешевых длинных кредиты для инвесторов, которые готовы строить гостиницы.

"Также мы готовы будем поддержать малый и средний бизнес, развитие туристической индустрии, все, что нужно для качественного отдыха на природе, потому что экологический туризм - это один из фокусов на Северном Кавказе. После пандемии все хотят отдыхать безопасно и комфортно на природе. С помощью грантовой поддержки мы такие условия даем", - отметила Догузова.