Министры финансов G7 заявили о прогрессе в обсуждении глобальной налоговой реформы

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Министры стран Группы семи (G7) достигли взаимопонимания по спорным вопросам, касающимся осуществления международной налоговой реформы. Об этом говорится в распространенном в среду по итогам переговоров между министрами заявлении Минфина председательствующей в G7 Великобритании.

"Соединенное Королевство председательствовало на продуктивной [виртуальной] встрече министров финансов G7, посвященной международной налоговой реформе. В ходе дискуссий было достигнуто взаимопонимание по некоторым из остающихся важных вопросов, чтобы поддержать достижение политического соглашения между странами - участницами инклюзивной рамочной программы ОЭСР/G20 на следующей неделе, - говорится в опубликованном документе. - Все стороны подтвердили готовность работать сообща, чтобы обеспечить воплощение реформы в жизнь в рекордно короткий срок".

5 июня министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения - налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас. В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.

1 июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что 130 стран присоединились к рамочной программе по осуществлению глобальной налоговой реформы. В начале июля министры финансов G7 одобрили ее проект. Окончательные параметры реформы должны быть выработаны в октябре по итогам переговоров членов G20 и ОЭСР с тем, чтобы налог можно было ввести начиная с 2023 года.