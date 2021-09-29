Единовременную выплату из пенсионных накоплений можно получить в 60 и 55 лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане в 60 и 55 лет, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста, отметили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Нижегородской области.

Получить все средства пенсионных накоплений одномоментно одной суммой кроме граждан, рожденных в 1967 году и позднее и имеющих пенсионные накопления, могут мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 год, а их работодатель платил страховые взносы. Кроме того, за выплатой могут обратиться участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, сообщается на сайте ОПФР по Нижегородской области.

Единовременную выплату не могут получить лица, которым ранее была установлена накопительная пенсия. Подать заявление на выплату в ПФР или НПФ можно в любой момент после достижения соответствующего возраста, причем новый пенсионный закон, вступивший в силу в 2019 году, не изменил возраст, при котором гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений. При этом не важно, идет речь о государственном или частном пенсионном фонде, уточнили в ПФР.