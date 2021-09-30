США и ЕС договорились развивать сотрудничество в обеспечении поставок полупроводников

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. США и Евросоюз договорились развивать сотрудничество с целью обеспечения бесперебойных поставок полупроводников. Об этом говорится в заявлении двустороннего Совета по торговле и технологиям, первое заседание которого состоялось в среду в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

"США и Евросоюз подтверждают свою приверженность развитию партнерства с целью восстановления баланса в мировой цепочке поставок полупроводников", - указывается в заявлении. Стороны подчеркнули, что ставят целью "обеспечение бесперебойных поставок и развитие производственных мощностей".

В документе подчеркивается, что в первую очередь стороны будут работать над обеспечением поставок полупроводников в краткосрочной перспективе. Вопросы обеспечения поставок в средне- и долгосрочной перспективе будут "обсуждаться на уровне рабочих групп Совета по торговле и технологиям в преддверии его следующего заседания". Ранее отмечалось, что оно пройдет в Европе.

Представители США и ЕС отметили, что спрос на полупроводники резко вырос в условиях пандемии коронавируса, поскольку их использование позволило "дистанционно оказывать услуги в сфере здравоохранения, проводить медицинские исследования, наладить учебу и торговлю" в удаленном формате. Ранее представитель администрации США отметил, что обеспечение поставок полупроводников будет одной из ключевых тем на заседании двустороннего совета.

Решение учредить двусторонний Совет по торговле и технологиям, который займется продвижением зеленых и цифровых технологий, было принято в июне по итогам саммита ЕС - США. В первом заседании совета в среду приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо, представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, а также заместители председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Маргрете Вестагер.