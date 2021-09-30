Российская система распознавания лиц отследит антиковидные меры в павильоне РФ на "Экспо"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Система распознавания лиц и силуэтов, разработанная российской компанией Ntechlab, будет использоваться в павильоне РФ на всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае, сообщил ТАСС гендиректор компании Андрей Теленков.

Система позволит собрать информацию о посетителях и будет следить за соблюдением антиковидных мер.

"Система будет использоваться в российском павильоне на "Экспо-2020" и позволит подсчитать общее число посетителей, проанализировать информацию о них: определить пол, возраст, оценить число уникальных посетителей, собрать информацию о частоте визитов", - сказал Теленков.

Компания Ntechlab, одним из акционеров которой является "РТ-Развитие бизнеса" госкорпорации "Ростех", стала технологическим партнером российского павильона "Экспо-2020".

Как уточнили в компании, при помощи платформы FindFace Multi также есть возможность следить за соблюдением мер безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. "Cистема будет уведомлять сотрудников, когда в одной зоне находится чрезмерно большое число людей, и собирать информацию об очередях, например, в какое время они сформировались и сколько человек находится в очереди", - пояснили в Ntechlab.

Кроме того, 23 ноября в рамках "Экспо" NtechLab проведет международную конференцию по видеоаналитике с участием 10 стран.

"Экспо-2020" пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Ранее система Ntechlab распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей начала применяться в пяти регионах РФ, а также за рубежом, говорил ТАСС Теленков. Технологию также используют в Латинской Америке в системе общественного транспорта и в странах СНГ в разных проектах, в России и за рубежом на стройобъектах и в спортивной аналитике. Как сообщалось, системы контроля доступа с распознаванием лиц Ntechlab закупили власти Москвы.

Ntechlab специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц.

В сентябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока сообщили, что инвестировали свыше 1 млрд рублей в Ntechlab.