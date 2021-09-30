Минпромторг рекомендовал торговым сетям перейти на прямые договоры с поставщиками

Замглавы Минпромторга отметил газете, что министерство прорабатывает возможность законодательного закрепления перехода к прямым договорам. Эта мера позволит заметно снизить конечную цену продуктов в магазинах, добавил Евтухов. При прямом договоре цена продукта фиксируется на длительный срок, от шести месяцев до года, пояснил изданию источник в отрасли.

Например, с января по май тендерные цены на яйца были крайне высокими, летом же они упали ниже себестоимости. По долгосрочным договорам стоимость яиц более стабильна, а волатильность по году ниже. В течение года закупочные цены на этот продукт могут колебаться в районе 20%, сохраняя положительную рентабельность продаж для производителей, заметил Евтухов. "В то время как при закупках на тендерах цены в сезон и не в сезон могут отличаться в два-три раза", - подчеркнул замминистра и добавил, что такая амплитуда закупочных цен влияет на весь рынок и отражается на закупках других товаров.

Евтухов добавил, что для стабилизации цен на продукты нужно использовать рыночные методы. Например, проводить работу по отдельным группам товаров, применяя механизмы балансировки продовольственных рынков. Речь идет о таможенно-тарифной политике, государственной поддержке производителей и товарных интервенциях по некоторым видам продукции. "Важно продолжить работу по расширению товаропроводящей сети, в первую очередь для вовлечения в оборот продукции малых производителей. Необходимо серьезно увеличить количество малых торговых форматов - ярмарок, объектов нестационарной и мобильной торговли, оптовых и розничных рынков. Именно через такие торговые точки реализуется продукция мелких хозяйств", - сказал он газете.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сообщил, что около 80% закупок по мясу птицы идет по прямым договорам, по яйцам - до 75%. Оставшаяся доля закупок проходит в режиме электронных тендеров. "Такое соотношение закупок между прямыми договорами и тендерами позволяет нивелировать негативные последствия внешних факторов. Например, перед праздниками спрос на продукцию может вырасти, и тендеры позволяют сетям оперативно докупить нужный объем товара, предотвращая локальные дефициты", - рассказал Лахтюхов изданию.

Заключать прямые договоры на длительный срок с неизменной ценой невозможно, если все составляющие производства свинины и курицы постоянно дорожают. Поэтому производители понесут большие риски, заключая прямые договоры, заявил "Известиям" руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.