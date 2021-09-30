Приставы арестовали за долги рефрижераторное судно "Один" в порту Находки

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю наложили арест на принадлежащее ООО "ПримПортСервис" судно "Один", стоящее в порту Находки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления.

"Судебным приставом было установлено, что юридическое лицо владеет на праве собственности транспортным рефрижератором "Один", находящимся в порту Находки. Сотрудник органа принудительного исполнения арестовал имущество и оставил на ответственное хранение организации-должнику", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что должник предупрежден об ответственности за незаконные действия с арестованным имуществом.

Общая сумма задолженности составляет свыше 8,5 млн рублей. По данным УФССП, руководство предприятия к выплате долгов контрагентам не приступило, что и стало причиной ареста. Кроме того, судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании.

Комментарий владельца судна пока получить не удалось.