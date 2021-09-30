Глава ЦБ Китая прогнозирует сохранение темпов роста ВВП на уровне 5-6% в ближайшие годы

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Экономика КНР в ближайшие годы способна сохранить темпы роста ВВП на уровне 5-6%. Такой прогноз озвучил в четверг глава Народного банка Китая (НБК, Центробанк) И Ган.

"Китайская экономика обладает потенциалом для того, чтобы сохранять динамику развития на уровне 5-6%", - говорится в статье, опубликованной в социальной сети WeChat на странице Азиатского форума в Боао.

Как уточнил руководитель ЦБ, китайские власти будут придерживаться стандартной денежно-кредитной политики, не прибегая к особым мерам. "Пока нет необходимости в операциях по покупке активов", - сообщил И Ган.

По его словам, Китай продолжит проводить реформу по либерализации банковской процентной ставки. Глава НБК признал, что пока в этом направлении существуют "существенные противоречия", связанные с регулятивным арбитражем и недостаточной зрелостью национального финансового рынка.

Согласно правительственным данным, ВВП КНР по итогам первой половины 2021 года составил 53,21 трлн юаней (около $8,24 трлн), увеличившись в годовом исчислении на 12,7%. Как сообщил ранее официальный представитель Государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй, экономика постепенно восстанавливается, однако ее устойчивому развитию препятствуют пандемия и стихийные бедствия. Он отметил, что власти страны намерены твердо следовать курсу реформ и открытости, несмотря на усиливающиеся трудности.