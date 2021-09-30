Эксперты: малый бизнес попросит поддержки в случае ковидных ограничений

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Некоторые специалисты считают, что четвертая волна коронавирусной инфекции уже идет, фиксируется последовательный рост заболеваемости ковидом в ряде регионов. Опрошенные ТАСС представители деловых объединений, эксперты и бизнесмены рассказали, какая поддержка может потребоваться малым и средним предпринимателям в случае возможных ограничительных мер, которые уже планируют в регионах.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 29 сентября, власти Томской области продлили до 1 декабря 2021 года режим ограничений, введенный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Система обязательных QR-кодов начинает работать в Пермском крае. Дополнительные ограничительные меры вводятся в Удмуртии, среди них - QR-коды для посещения спортивных, выставочных мероприятий, театров и кино.

В Ульяновской области "бесковидный" режим будет действовать с 1 ноября для доступа в заведения общепита, фитнес-центры, театры и другие объекты. Самарские власти 28 сентября сообщили о запуске системы пропусков QR-пропусков в культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры, они вступят в силу через две недели. В Бурятии по 31 октября продлили запрет проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. По сообщениям СМИ, власти Ростовской области намерены применять более жесткие меры к предприятиям, нарушающим антиковидные ограничения. Контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания усилят в Москве.

Компенсации за ограничения

Руководитель экспертного совета при бизнес-омбудсмене РФ Антон Свириденко в беседе с ТАСС отметил, что новые возможные ограничения следует прорабатывать тщательнее именно с экономической точки зрения, а то "получается, что в некоторых регионах они действуют больше года, а статистика заболеваемости от них все равно никак не зависит". При этом, по его словам, некоторые действующие меры поддержки бизнеса зачастую остаются на бумаге.

"Например, 7 сентября принято постановление правительства о субсидиях малым и средним предприятиям и социально ориентированным НКО при ограничениях в регионах. При ограничениях в две недели работникам выплачивается из бюджета по 1/2 МРОТ, в месяц - один МРОТ. Но субсидии даются только тогда, когда ограничения введены региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. А во многих регионах решения принимает не штаб, а глава региона по рекомендации санитарного врача. И уже есть случаи отказов именно по этой формальной причине", - пояснил Свириденко.

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова убеждена, что единственный путь пережить четвертую волну без фатального ущерба - "все ограничения вырабатывать строго с отраслевыми объединениями, вместо того, чтобы давать региональным подразделениям Роспотребнадзора право закрывать "на всякий случай". "И, конечно же, обязательно предусмотреть полноценные компенсационные меры для бизнеса. Если в указе есть ограничения, в этом же указе должны быть компенсации. По умолчанию тем, кого закрывают, должны компенсировать полностью всю зарплату. Ну, а самой эффективной поддержкой для предпринимателей остается единственный вариант - не закрывать", - подчеркнула Татулова.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что "бизнес превентивно рассматривает возможность новой волны, от нее никто не застрахован". "Но у бизнес-сообщества есть опыт, новые инструменты и навык стратегического видения. В условиях пандемии мало кому удалось собрать "подушку безопасности", именно поэтому до их пор есть запрос на льготное кредитование. В целом механизм создания льгот отработан, канал коммуникации "бизнес - власть" четко действует. Со стороны бизнес-сообщества также есть запрос на узкоотраслевую экспертизу, которая также будет серьезным подспорьем, если ситуация опять станет турбулентной", - добавила она.

Сокращение налоговой нагрузки и прямые выплаты

Руководители российских бизнес-объединений сообщают, что предприниматели встревожены статистикой роста заболеваемости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин сказал ТАСС, что новая волна коронавирусной инфекции "если не началась, то на подступах", и бизнес готовится к ней, усиливая противоэпидемические мероприятия. В подавляющем большинстве случаев никто этого делать и не прекращал, хотя, может быть, послабления были, уточнил собеседник агентства. Глава ТПП РФ считает, что федеральное правительство и региональные органы власти в случае введения новых ограничений, как и прежде, "продумают, как такие меры отразятся на предпринимателях".

"Если ограничения все же придется вводить, то бизнесу нужна будет поддержка, которая уже себя оправдала. Это кредитование под 2% для поддержания занятости, уменьшение налоговой нагрузки, сокращение административного ресурса. Это то, что, на мой взгляд, успешно сработало в период пиковых нагрузок пандемии. Вряд ли можно изобрести велосипед, потому что набор мер по всему миру был одинаковый", - уточнил Катырин.

Глава "Опоры России" Александр Калинин ожидает "к ноябрю пик четвертой волны". "Власть тоже понимает, что четвертая волна неизбежна, и какие-то регионы могут ввести запреты на доступ без QR-кодов в ночные клубы, фитнес-центры, рестораны, торговые центры. Дополнительная поддержка, наверное, нужна как раз для тех объектов, которые могут оказаться закрыты. Это может быть списание арендных платежей за время ограничений, компенсация процентных ставок по кредитам, как правительство Москвы делает. Но лучше всего - это прямая поддержка занятости, как было сделано в 2020 году - каждому сотруднику выплата в размере МРОТ. Причем выплаты можно проводить не через предприятие, а напрямую сотруднику", - пояснил он агентству.

Региональные бизнес-омбудсмены тоже выступают за возобновление или расширение мер господдержки в случае введения ограничений. Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова сказала ТАСС, что "помимо поддержки в форме прямых субсидий бизнес продолжает просить снижения не только налогов, но и обязательных неналоговых расходов - растущих тарифов естественных монополий, затрат на исполнение обязательных требований различных госорганов".

Бизнес-омбудсмен в Тверской области Антон Стамплевский считает, что компенсационные меры при ограничениях необходимо вводить для тех, у кого выручка упадет более чем на 30-40%. "Наиболее эффективная поддержка - это распространение пониженных страховых взносов на весь фонд оплаты труда, а не только на "минималку". Плюс реальное снижение налоговых ставок, которые сейчас по сравнению с 2020 годом даже по упрощенной системе налогообложения "кусаются", - отметил он.

QR-коды: за и против

Фитнес-клубы сталкивались с ограничениями работы в шести регионах РФ с начала лета, а в октябре они вводятся в Самарской области. "Мы видим, как реагирует наш потребительский рынок: трафик падает до 90% сразу после анонса принятия соответствующего постановления и в период его действия", - сказала ТАСС президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

По ее словам, у фитнес-индустрии "не было пространства для маневра, чтобы накопить какую-то финансовую подушку для возможных дальнейших ограничений, поэтому сейчас ключевая задача - попытаться войти в диалог с властями, чтобы убедить их не ограничивать бизнес". "Самые серьезные ограничения - это ограничения потока посетителей. Для всех предприятий, которые вынуждены были ограничить доступ в клубы клиентов без паспортов вакцинации и ПЦР-тестов, должны быть введены компенсационные субсидии", - подчеркнула она.

Вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова считает, что вместе с ограничительными мерами "надо сразу давать меры поддержки", как это применялось в Москве для ресторанной отрасли минувшим летом. Она считает, что это "очень правильный и грамотный подход". При этом Литвинова рассчитывает, что допуск в салоны красоты по QR-кодам ни в столице, ни в других регионах вводить не будут, поскольку это "кардинально влияет на бизнес" и так соблюдающий все требования по обеспечению безопасности посетителей.

Президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля сказала ТАСС, что в случае введения ограничений отрасль будет нуждаться в поддержке. "Есть вполне конкретные шаги, которые помогли бы отрасли. Уже очевидно, что пандемия - это не форс-мажор, и нам нужно вырабатывать правила, по которым организаторы могут проводить безопасные мероприятия, в том числе в так называемом формате covid-free, когда доступ получают только обладатели QR-кода. Например, мы предлагаем разрешить организаторам мероприятий использовать QR-коды, которые получены в лабораториях, сертифицированных ЕМИАС, наравне с кодами с Госуслуг", - отметила она.

План "Б"

В сфере развлечений холодное время года считается традиционно высоким сезоном, это тот период, когда "один день год кормит", рассказал ТАСС генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов.

"На предприятиях сферы развлечений наиболее сильно скажутся ограничения по заполняемости помещений, а ограничения по работе в ночное время снизят размер выручки на 30%. Чтобы немного подготовиться, при финансовом планировании мы прорабатываем план "Б", в котором минимизируем расходную часть на маркетинг и фонд заработной платы. Но надеемся, что это планирование так и останется на бумаге", - рассчитывает он.

Сооснователь частного детского сада Infant School в подмосковных Хамовниках Наталия Дербенева убеждена, что "сейчас ничего не предвещает, что дошкольные учреждения будут закрыты, так как мы можем соблюдать все рекомендации: маленькие группы, разведение потоков, недопуск посторонних лиц". "Поскольку четвертая волна совпадает с осенним обострением ОРВИ, гриппа и других инфекционных заболеваний у детей, все сотрудники сделали дополнительно прививки от гриппа и пневмонии при 100% вакцинации от ковида. Конечно, мы стараемся формировать подушку безопасности - это нам помогло выжить во время пандемии. И сейчас мы продолжаем откладывать. Так и должны себя вести предприниматели", - заключила она.