Большинство россиян летом 2021 года отдохнули в Турции, Греции и на Кипре

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Среди наиболее популярных направлений у россиян для путешествий прошедшим летом стали Турция, Греция и Кипр, сообщили ТАСС российские туроператоры.

"В летнем сезоне 2021 года клиенты Tez Tour чаще выбирали отдых за рубежом. Россия находится в списке предпочтений путешественников на шестом месте. Безусловным лидером продаж является Турция, далее следуют Греция, Кипр, Египет и Мальдивы", - рассказали в Tez Tour.

По данным туроператора, доля заявок на путешествия в Турцию в этом году составила 73% (в 2020 году, когда было закрыто большинство зарубежных направлений, около 82%, в "доковидном" 2019 году - чуть более 60%). Грецию посетили 15% клиентов Tez Tour. В 2020 году третью строчку рейтинга занимала Россия, так как внутренний туризм первым стал доступен россиянам после снятия введенных из-за пандемии ограничений, в 2019 году - Китай, уточнили в компании.

Наиболее востребованными летними направлениями среди клиентов Anex Tour также стали Доминикана, Куба, Мексика, Мальдивы, ОАЭ и недавно открытый для российских туристов Египет. Как сообщили в пресс-службе туроператора, выбор места для отдыха, как правило, обусловлен наличием открытых для въезда стран и популярной у туристов концепции питания "все включено". До 2019 года в топ летних направлений среди клиентов Anex Tour также входили Тунис, Греция, Кипр и Испания, в 2020 году -Турция, Россия, Абхазия, ОАЭ и Мальдивские острова.

Как отмечают в Tez Tour, вхождение Мальдивских островов в пятерку лидеров неудивительно - в 2020 году они стали первым доступным для россиян экзотическим направлением. Объем авиаперевозки в Мале по-прежнему превышает показатели предыдущих лет.

Еще одним популярным направлением лета 2021 года TUI Россия называет Абхазию, которая вместе с Россией находится на второй строчке рейтинга популярности с долей в 18% и спрос на которую значительно превышает уровень 2019 и 2020 годов. Кроме того, 1% клиентов туроператора путешествовали летом в Хорватию и 0,5% - в Албанию.

Вместе с тем большинство - около 60% - клиентов "Интуриста" в июне - сентябре отдохнули в России, в том числе в Сочи, Крыму, Калининградской области и Санкт-Петербурге. Однако популярность курорта, а также Анапы, Геленджика и Туапсе после введения антиковидных ограничений властями Краснодарского края резко снизилась, а курортов Кавказских минеральных вод, Дагестана, Северной Осетии-Алании и Карачаево-Черкессии, напротив, выросла. В целом спрос на отдых в России был ажиотажным после решения о закрытии авиасообщения с Турцией этой весной, подчеркнули в компании.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что в этом году россияне более активно путешествуют, в том числе внутри своих регионов. Этому способствовала и программа кешбэка за туры по стране и запуск Ростуризмом субсидируемых чартерных рейсов в такие регионы, как Калининградская область, Алтайский край, Камчатка, Сахалин и Бурятия.

Ситуация с ценами

По данным "Интуриста", в период ажиотажного спроса на отдых в России некоторые отельеры поднимали цены на услуги от 10% до 60%. После открытия границ и введения ковидных ограничений в Краснодарском крае цены начали снижаться.

В Tez Tour рассказали, что средняя стоимость пакетных туров в Турцию с чартерным авиаперелетом выросла в 2021 году на 10% по сравнению с 2019 годом - до 55,181 рублей на человека. При этом стоимость туров в евро - валюте, в которой заключаются контракты с партнерами на направлении, - снизилась на 10%. Эту ситуацию в компании объясняют ростом курсов валют.

В Anex Tour уточнили, что стоимость отдыха ежегодно увеличивается примерно на 6-10%. В ситуации с распространением коронавируса появляются дополнительные расходы в виде ПЦР-тестирования.