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Эксперт заявил, что РФ поставляет приборные комплексы для строящихся за рубежом кораблей

Кроме того, Россия начинает поставки гидроакустической навигационной техники, отметил научный руководитель ЦНИИ "Электроприбор" академик РАН Владимир Пешехонов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия продолжает поставки высокотехнологичных приборных комплексов для строящихся за рубежом кораблей. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель ЦНИИ "Электроприбор" академик РАН Владимир Пешехонов.

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"Поставки приборных комплексов и отдельных приборов идут, мы поставляем навигационную технику и другую номенклатуру на строящиеся за рубежом корабли и начинаем поставки гидроакустической навигационной техники", - сообщил академик.

Однако, отметил он, поставки приборной техники по своим объемам несоизмеримы с продажей готовых кораблей и поэтому не оказывают существенного влияния на долю экспортной военно-морской техники, которая в общем объеме поставляемой за рубеж российской продукции военного назначения составляет 10%.

По словам Пешехонова, концерн "ЦНИИ "Электроприбор" поставляет свою технику за рубеж через "Рособоронэкспорт" по двум каналам. Во-первых, она экспортируется в составе кораблей, которые строятся для инозаказчиков в России, и, во-вторых, предприятие осуществляет прямые поставки техники за рубеж.

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