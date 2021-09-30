Эксперт заявил, что РФ поставляет приборные комплексы для строящихся за рубежом кораблей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия продолжает поставки высокотехнологичных приборных комплексов для строящихся за рубежом кораблей. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель ЦНИИ "Электроприбор" академик РАН Владимир Пешехонов.

"Поставки приборных комплексов и отдельных приборов идут, мы поставляем навигационную технику и другую номенклатуру на строящиеся за рубежом корабли и начинаем поставки гидроакустической навигационной техники", - сообщил академик.

Однако, отметил он, поставки приборной техники по своим объемам несоизмеримы с продажей готовых кораблей и поэтому не оказывают существенного влияния на долю экспортной военно-морской техники, которая в общем объеме поставляемой за рубеж российской продукции военного назначения составляет 10%.

По словам Пешехонова, концерн "ЦНИИ "Электроприбор" поставляет свою технику за рубеж через "Рособоронэкспорт" по двум каналам. Во-первых, она экспортируется в составе кораблей, которые строятся для инозаказчиков в России, и, во-вторых, предприятие осуществляет прямые поставки техники за рубеж.