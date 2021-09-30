Москва поможет бизнесу компенсировать затраты на создание нового продукта

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Участники Московского инновационного кластера с 1 октября могут подать заявки на компенсацию затрат, связанных с созданием нового продукта. Претенденты могут рассчитывать на субсидию в сумме до 50 млн рублей, сообщает в четверг портал мэра и правительства столицы.

"Подать заявку на эту субсидию могут компании и индивидуальные предприниматели, которые существуют не менее года. Размер субсидии не может превышать 50% объема затрат и выручки от реализации нового или модернизированного продукта", - приводятся в сообщении слова главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Возмещению подлежат затраты на разработку технологической и конструкторской документации, электронных 3D-моделей продукта и технического проекта. Кроме того, город компенсирует часть затрат на изготовление опытных образцов продукта, разработку программы и методики испытаний, создание прототипов технологического оборудования, а также расходы на покупку и монтаж испытательных стендов и оборудования, задействованного в производстве нового продукта.

Компенсации подлежат расходы, понесенные с 1 января 2019 года. Заявки на получение субсидии можно подавать до 1 ноября включительно.

Московский инновационный кластер - площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленными предприятиями, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам кластера доступны инструменты и меры поддержки для развития инновационных проектов. В его состав входит почти 30 тыс. организаций из Москвы и 80 регионов России.