В Петербурге более 1,8 тыс. организаций присоединились к программе безопасного туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,8 тыс. организаций индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга присоединились к программе по обеспечению стандартов безопасного туризма, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"На сегодняшний день участниками маркетинговой программы "Петербургское гостеприимство/Безопасные путешествия" являются более 1 800 организаций индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга", - рассказали в пресс-службе.

Летом 2020 года Санкт-Петербург стал первым российским городом, который прошел сертификацию по международным стандартам Safe Travels (Москва присоединилась в конце 2020 года, летом 2021 года - Сочи). В прошлом году в городе появился единый для сферы гостеприимства и других смежных отраслей знак безопасного и комфортного отдыха - Safe Travels SPB. Получая такой знак, гостиница, ресторан или иная организация информируют о следовании санитарным нормам, утвержденным для такой категории объектов. На своих сайтах они размещают данные о соблюдаемых мерах безопасности.

Как ранее отмечал председатель комитета Сергей Корнеев, это позволило приступить к полноценному перезапуску туризма в условиях ограничений на фоне пандемии коронавируса и начать работу над восстановлением туристского потока.

В августе сообщалось, что в Санкт-Петербурге активно проходила вакцинация персонала гостиниц. На тот момент средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей превыша 60%, а в некоторых гостиницах было вакцинировано около 80-90% персонала.